Scuola e Covid: gli assenti sono più dei presenti (al primo grado)

E’ una dato quasi unanime quello che ha caratterizzato il primo grado di istruzione (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado). Molti tra gli under 5 anni non si sono recati nelle sezioni, alle “elementari” gli assenti superano in media i presenti (assenze al 60% circa). Meglio la “scuola media” ma i numeri non sono fotografia di normalità. Differente lo scenario alle “superiori” dove le assenze risultano molto limitate. Non è così però per il corpo docente: assenze per covid o quarantene ed è complicato garantire la regolarità delle lezioni.

Sullo sfondo le lunghe file per fare un tampone nei pressi delle farmacie e i dati del contagio, che continuano a salire, diffusi con discrezionalità (e irregolarità) da Palazzo di Città. La sensazione è che il limitato decisionismo dell’amministrazione comunale produca, dopo la riunione con i dirigenti scolastici fissata per questo pomeriggio, un nulla di fatto.