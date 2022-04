Senza calcoli, l’Audace Cerignola si presenta a Francavilla nello scontro diretto

E’ la sfida fra Francavilla e Audace Cerignola ad attirare tutte le attenzioni nel classico turno prepasquale di serie D, in programma domani: il confronto al vertice fra la seconda della classe e la capolista è il piatto forte della 33^ giornata. I ragazzi di Michele Pazienza arrivano all’appuntamento sulla scorta di undici punti di vantaggio e un traguardo finale sempre più vicino, e che in caso di ulteriore bottino pieno aspetterebbe soltanto la conferma aritmetica. Nel match di tre giorni fa al “Monterisi”, i gialloblu hanno superato di stretta misura il Matino in una partita non semplice ma caratterizzata ancora una volta dall’enorme carattere di Agnelli e compagni, desiderosi di ottenere la vittoria e tutti i costi, riuscendo a capitalizzare un episodio magari fortunoso ma fortemente cercato. Le trenta gare consecutive fra campionato e coppa Italia il biglietto da visita più importante da esibire ai lucani: nonostante ci si possa permettere di giocare per due risultati, in casa Audace non si fanno calcoli, si scenderà in campo come al solito per prevalere sull’avversario e porre un altro mattone essenziale per tagliare il traguardo finale. A corredo dell’importanza dell’evento, le telecamere di Sportitalia sul canale 60 trasmetteranno la contesa con una attesa tangibile in città, dove regna grande entusiasmo.

Non sarà a disposizione il match winner dell’ultima uscita, perché Dorval è stato appiedato dal giudice sportivo per cumulo di ammonizioni: Pazienza dovrà inserire Russo come terzino sinistro e impiegare un under probabilmente a centrocampo, con Spinelli in rampa di lancio. Grande varietà di scelta invece in avanti, dove Malcore è il perno indiscusso, vedremo se Strambelli e Loiodice saranno ancora ai suoi lati.

Una annata assai propizia per il Francavilla, forse al di là di ogni più rosea aspettativa: la piazza d’onore con 61 punti ed un bilancio complessivo di diciannove vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte è il giusto premio per un gruppo capace, ben diretto dal tecnico Nicola Ragno. La fiducia riposta negli uomini e nelle scelte operate in estate (praticamente nulli gli interventi in sede di mercato di riparazione) è stata assolutamente ripagata, con i rossoblu sempre nelle zone altissime della classifica e adesso più immediata inseguitrice degli ofantini. Il 3-5-2 dell’allenatore molfettese ha trovato piena attuazione attraverso i migliori elementi a sua disposizione, come bomber Croce (12 centri nel torneo), Melillo, Ganci e il sempreverde Nolè. I sinnici sono la squadra che ha raccolto meno “x” in assoluto e fra le mura amiche hanno perso solo due volte contro Molfetta e San Giorgio (entrambe per 0-1). Per tenere ancora aperto il campionato, il Francavilla cercherà di sfruttare le connotazioni di un terreno di gioco più angusto al quale sono abituati, non escludendo una partenza lanciata per provare a sorprendere le “cicogne”.

Nell’ultimo precedente, disputato però in campo neutro il 28 febbraio 2021, l’Audace si impose 2-3 con le firme di Esposito, De Cristofaro e Achik. Calcio d’inizio al “Nunzio Fittipaldi” alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Silvera, della sezione di Valdarno.