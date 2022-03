Sgarro: «Il Comune attivi subito un piano di accoglienza per i profughi ucraini»

«Ho inviato una lettera al Sindaco e all’Assessore al Welfare per chiedere che il Comune si attivi e faccia la sua parte nella gestione dell’emergenza umanitaria ucraina. Si registra in questo momento nella nostra città un grande impegno in tal senso soprattutto da parte di privati cittadini e associazioni. È chiaro, tuttavia, che è necessaria una risposta organizzata e di sistema che veda nell’amministrazione comunale la regia delle azioni a supporto dei profughi, e che la nostra città si debba impegnare ad accogliere nella maniera più adeguata possibile, bambini, famiglie e tutti coloro che in questo momento fuggono dal conflitto in Ucraina». Così si esprime in una nota stampa il consigliere comunale, Tommaso Sgarro.

«Occorre pertanto che il Comune dia subito seguito al “Decreto Legge 28 febbraio 2022, n. 16”, dove si autorizza l’attivazione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), per i profughi ucraini. Il nostro Comune DEVE dare in tale senso la massima disponibilità ed essere parte attiva nella gestione dell’emergenza. Occorre dare seguito fattivo e attivo alle testimonianze contro la guerra e in favore della PACE, accogliendo le cittadine e i cittadini ucraini». «Va, dunque, organizzata la prima accoglienza, ma anche l’eventuale successiva fase di affido, affinché essa sia gestita e garantita dagli Uffici del Welfare comunale a tutela dei minori e delle famiglie accolte. È un lavoro immane ma dal quale non possiamo sottrarci in questo momento. È un lavoro del quale il Comune di Cerignola deve essere promotore e organizzatore. È necessario che l’Amministrazione dia notizie alla cittadinanza su come muoversi, perché non si può improvvisare o lasciare tutto alla buona volontà del singolo o alle associazioni in una fase tanto delicata. Per questo è indispensabile l’impegno diretto e immediato del Comune di Cerignola».