Si terrà a Cerignola il secondo corso di ecografia Endocrino-Metabolica

Si svolgerà a Cerignola, con partenza il 4 febbraio presso la sala ricevimenti “Il quadrifoglio” (SS 529 Km 0,600), il secondo corso di ecografia Endocrino-Metabolica, dalla rilevante importanza per il settore dei medici endocrinologi. Primo in Italia per la sua tipologia, tale corso si articolerà in tre step: il primo con date 4-5-6 febbraio, il secondo con date 18-19 febbraio e l’ultimo con date 25-26 febbraio, in cui saranno trattate le più frequenti ed importanti tematiche delle patologie endocrino-metaboliche (i disturbi andrologici, le problematiche vascolari, le patologie tiroidee e dell’apparato genitale femminile), oltre che dal punto di vista teorico, specie con prove ecografiche pratiche su modelli sani e pazienti. Il corso vedrà la partecipazione e gli interventi di specialisti medici da tutta Italia che faranno da relatori, moderatori e tutor, rivolto ad altri professionisti desiderosi di acquisire le abilità per praticare la metodica ecografica nelle proprie sedi di lavoro: le varie sessioni si terranno sempre negli ambienti de “Il quadrifoglio”.

Il referente scientifico è il dott. Andrea Pizzo di Taranto, mentre la segreteria scientifica è a cura del dottore cerignolano Agostino Specchio, specialista in Endocrinologia e Andrologo, il quale tiene a sottolineare la valenza dell’evento e l’occasione che può rivestire per la città ofantina, troppo spesso associata solamente a notizie di cronaca o poco edificanti per la sua cittadinanza. Di seguito il link con il programma completo e tutte le informazioni utili.

