Slot da bar e Slot classiche: le cose da sapere

Le slot da Bar sono un intramontabile classico degli anni ‘80. I servizi che internet mette a disposizione per chi ha accesso ad una rete sono pressoché infiniti. Infatti, si annoverano non solo applicazioni e piattaforme per studiare online, ma anche per svolgere le proprie commissioni senza dover fare quelle lunghe e noiose file in posta. Abbiamo più tempo per i nostri passatempi, come il gioco degli scacchi online o delle slot. Ormai il mondo virtuale ci mette a disposizione la possibilità di rimanere a casa senza privarci di quello che più ci appassiona. Le slot da bar, infatti, sono disponibili su diverse piattaforme, ed hanno un alto indice di gradimento perché sono giocabili comodamente da casa ed in qualsiasi momento della giornata.

LE SLOT DA BAR, COME FUNZIONANO?

Le slot da bar sono sostanzialmente composti da tre rulli, che talvolta arrivano fino a 5. Il rullo che gira è dotato di diversi simboli. Se una determinata combinazione di simboli si allinea, la partita è vinta. In base alla probabilità di allineamento di una linea si inserisce l’importo del premio. Se la probabilità di allineare una certa combinazione è molto bassa, la posta in palio sarà maggiore, rispetto all’ordinario. Storicamente questi rulli funzionavano grazie a delle bobine rotanti meccaniche, adesso con l’avvento delle video slot si sono tramutate in immagini riprodotte su uno schermo. Anche se meccaniche, le prime slot da bar utilizzavano già un generatore di numeri casuali, che nelle moderne vengono generati dal computer. Questi numeri determineranno l’esito della giocata, rendendo pertanto impossibile prevedere l’esito del giro. Anche le slot da bar sono dotate di spin vincenti e di pagamento, puntate minime e massime, volatilità e jackpot.

DIFFERENZE TRA LE SLOT ONLINE E LE SLOT DA BAR

Quali sono però le differenze sostanziali tra le slot online e le slot da bar? Le prime hanno un ritorno del giocatore molto più alta rispetto alle slot da bar. E questo è in parte imputabile al fatto che il giocatore non necessita di denaro vero e proprio per giocarci. Le slot online, infatti, vengono messe a disposizione per puro divertimento senza che il giocatore metta necessariamente mano al proprio saldo. Le slot online si caratterizzano per offrire bonus benvenuto e anche di altro genere, dando la possibilità di giocare gratis e di vincere jackpot e soldi bonus.