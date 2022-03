Sono tre (e non quattro) le vittime dell’incidente di ieri sera sulla A16

(ANSA) – CERIGNOLA, 14 MAR – Sono tre – e non quattro come precedentemente riferito dagli investigatori – le suore decedute nel tragico incidete stradale avvenuto ieri sera lungo la A16 tra Candela e Cerignola nel Foggiano. Dieci sono invece i feriti trasportati negli ospedali di Cerignola, Foggia ed uno a San Giovanni Rotondo. Si tratta di suore tutte appartenenti all’ordine dei Salesiani del Sacro Cuore. Le religiose provenivano da Formia dove avevano partecipato a degli “esercizi spirituali” ed erano di ritorno nei rispettivi istituti religiosi tra Molfetta, Bari e Lecce. Sul posto è intervenuto anche un’unità di elisoccorso, oltre al personale del 118. Il mini bus a bordo del quale viaggiavano le vittime è uscito strada, probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico, ribaltandosi. Ieri sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto le vittime dalle lamiere del mini bus utilizzando un’autogru. Per tutta la sera lungo quel tratto di strada si sono verificate lunghe code di auto. (ANSA).

