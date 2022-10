Sportello Unico dell’Edilizia e avvio del Pug: i due impegni dell’amministrazione sull’edilizia

Tiene banco l’edilizia e l’indotto correlato che vive un particolare momento di stallo. Nonostante il provvedimento del 110%, che ha messo in moto un pezzo di questo settore, a risentirne sono proprio i piccoli artigiani e tutti quei lavori di piccola portata che si sono di fatto fermati.

Da Palazzo di Città sono due le risposte: lo Sportello Unico dell’Edilizia e l’avvio dei lavori per il PUG. «Abbiamo incontrato, in presenza e in via telematica, i tecnici di Cerignola per parlare del nuovo Sportello Unico dell’Edilizia – ha raccontato il Sindaco Francesco Bonito -. Una soluzione di cui si parlava sin dal 2016, ma che non è stata mai portata a termine. Si tratta di una piattaforma dedicata ai tecnici e ai cittadini per consentire la presentazione e la consultazione online degli atti relativi alle pratiche edilizie, per snellire la burocrazia e rendere accessibile a tutti una materia vitale per l’economia della nostra città. Abbandoniamo il cartaceo e rendiamo tracciabile lo stato di avanzamento di ogni singola pratica consentendo di gestire online i pagamenti, le integrazioni di atti, le notifiche. Obiettivo raggiunto grazie all’impegno del vicesindaco Maria Dibisceglia, del consigliere delegato Vincenzo Merra, del dirigente Michele Prencipe e del responsabile del procedimento Vito Famiglietti e di tutti i dipendenti dell’ufficio tecnico. Abbiamo ereditato una situazione molto complicata, a causa della carenza di personale e di tante pratiche accumulatesi nel tempo: oggi abbiamo pressoché azzerato l’arretrato. Ai tecnici di Cerignola ho chiesto collaborazione, anche perché ci stiamo attivando sul PUG per creare una Città urbanisticamente più bella, ordinata e con regole certe per tutti».

Lancia anche la seconda questione Francesco Bonito, che già nell’incontro con la città aveva fatto sapere di aver promosso il nuovo PUG (Piano Urbanistico Generale), strumento di pianificazione e governo del territorio comunale. I lavori saranno curati da un noto studio romano. Al momento siamo nella fase degli adempimenti preliminari ma presto si passerà alla fase più politica, quella di costruzione di una nuova visione di città. Temi caldi sono la rivalutazione dell’agglomerato originario di Cerignola, la Terra Vecchia, e il controllo dell’espansione in alcune zone specifiche: Fornaci, via Torre Quarto, San Samuele ma anche Montagnola, Santa Barbara e via Candela. Di pari passo corre la rivalutazione dei quartieri antichi. Aggiungere altro cemento potrebbe non essere la strada prefissata da Bonito, titolare anche della delega all’edilizia privata. Già la rivalutazione dell’area che va dal Macello a Palazzo Carmelo rappresenta un primo step sul quale potrebbe innestarsi un’idea di rivalutazione di Sant’Antonio e San Gioacchino, di Pozzo Carrozza, dove si prevedono interventi sul fronte fognario per evitare i periodici allagamenti, di San Matteo e Addolorata.

Allargare il perimetro cittadino o razionalizzare? Questa la domanda da cui partire e rispetto alla quale è opportuno si apra un’attenta riflessione sulla viabilità di una città che è ingolfata nelle ore di punta. Proprio la realizzazione della circonvallazione Ovest sarebbe un intervento strutturale in tal senso, da appaiare con il cambio di diversi sensi di marcia nelle vie attigue al corso cittadino. In ultimo, attenzione al green, all’efficientamento energetico anche degli immobili oramai datati. Da tutto questo e tanto altro potrebbe ripartire la città sul fronte edilizio.

Gennaro Balzano

La Gazzetta del Mezzogiorno