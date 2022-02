Storie di mafia e antimafia sociale, a Palazzo Dogana la presentazione de “L’altra città” e di “Rosso libero Michele Cianci”

“L’altra città. Mafia e antimafia di Capitanata”. Prende il nome dal volume realizzato nell’ambito del progetto “La strada. C’è solo la strada su cui puoi contare” l’incontro in programma giovedì 3 marzo 2022, a partire dalle ore 17.30, presso Palazzo Dogana a Foggia, organizzato in collaborazione con la Consulta Provinciale per la Legalità. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione del presidente della Provincia Nicola Gatta, interverranno Antonio Cocco, coordinatore del Progetto “La strada”; Roberto Lavanna, sociologo; Jacopo Lorusso, studente Liceo Scientifico “A. Volta” e Ludovico Vaccaro, procuratore capo di Foggia. Nella seconda parte dell’incontro, si terrà la presentazione del vino “Rosso Libero Michele Cianci”, frutto della raccolta dell’uva che lo scorso mese di settembre ha coinvolto lavoratori provenienti da situazioni di disagio e da percorsi di giustizia riparativa, sul bene intitolato al commerciante ucciso a Cerignola la sera del 2 dicembre 1991. Il terreno confiscato alla criminalità e destinato al riuso sociale, è gestito dall’ATS composta dalle cooperative sociali Altereco (ente capofila), Medtraining ed il Centro di Servizio al Volontariato di Foggia. Interverranno Adriana Sabato, ex commissario straordinario Comune di Cerignola; Dora Giannatempo e Vincenzo Pugliese della Coop. Altereco di Cerignola; Giuseppe Colopi, enologo; Angela Cianci, sorella Michele Cianci. Modera Annalisa Graziano, giornalista. Seguirà la degustazione del vino e di taralli solidali, in collaborazione con la Coop. Ortovolante.

La pubblicazione “L’altra Città. Mafia e antimafia di Capitanata”, curata dalla esperta di criminologia Annalisa Graziano e dal sociologo Roberto Lavanna, rispettivamente responsabile della comunicazione e direttore del CSV Foggia, descrive le mafie che hanno colpito il territorio foggiano negli ultimi quarant’anni, con un’attenzione particolare alle storie delle vittime innocenti e alle azioni di contrasto alla criminalità organizzata. Hanno collaborato i giornalisti Francesco Pesante ed Emiliano Moccia e l’avvocata e referente di Libera Foggia Federica Bianchi. La prefazione del volume, pensato per le giovani generazioni e per questo arricchito con grafici e riproduzioni di articoli storici, porta la firma di Giuseppe Volpe, già procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. La postfazione è di Adriana Sabato, fino a ottobre 2021 Commissario Straordinario di Cerignola. “L’altra città. Mafie e antimafia di Capitanata” sarà distribuito gratuitamente nelle scuole, nelle associazioni e nei luoghi di dibattito pubblico nell’ambito delle attività previste da “La strada. C’è solo la strada su cui puoi contare”, vincitore dell'”Avviso Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano” della Regione Puglia. Il progetto è promosso dall’Associazione Temporanea di Scopo che vede il Comune di Cerignola in qualità di ente capofila e un nutrito partenariato composto da: Comune di Foggia, CSV Foggia, Cooperative sociali Medtraining e Altereco. Si accede con green pass rafforzato e mascherina FFP2.