Successo per la presentazione delle Guide Slow Food 2023: la Puglia migliore a Cerignola

“La presentazione della Guida Slow Food 2023 a Cerignola è stata molto partecipata e ci racconta di un territorio che valorizza la storia, la cultura enogastronomica e le eccellenze dei nostri campi”. C’è stata ieri a Cerignola la presentazione della Guida Slow Food Puglia 2023. “É un motivo di orgoglio, per noi, aver avuto modo di ospitare questa prestigiosa kermesse proprio nella nostra città, nell’antico e sempre suggestivo Istituto Agrario. Grazie all’impegno del nostro assessore Sergio Cialdella abbiamo riunito il meglio della Puglia e di una tradizione unica in tutto il mondo. Cerignola torna a pensare in grande”, dice il sindaco. “La presentazione delle guide Osterie d’Italia di slowfood porta Cerignola nell’olimpo degli eventi in materia enogastronomica. Abbiamo fortemente voluto che la presentazione si tenesse qui, Cerignola vuole crescere, rivitalizzarsi, riscattarsi. Abbiamo la fortuna di avere una terra che ci dona prodotti peculiari e unici. Dobbiamo solo raccontarla”, conclude Sergio Cialdella.