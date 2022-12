Termina dopo un anno l’imbattibilità casalinga della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola

Si chiude, dunque, dopo un anno il record di imbattibilità davanti alle mura amiche del PalaDileo per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola di mister Valentino che, contro la forte Vipostore Francavilla, chiude il 2022 con una sconfitta per 1-3, uscendo a testa alta e fra gli applausi del pubblico presente per le due ore di grande spettacolo. A far da contraltare allo spettacolo in campo delle due compagini di sicuro il duo arbitrale, non perfetto in molte decisioni da ambo le parti e che ha penalizzato, senza dubbio, l’alto tasso tecnico e agonistico andato in scena ieri al PalaDileo: nonostante tutto, la vicecapolista Francavilla ha meritato la vittoria che le permette di continuare la rincorsa sulla capolista Fasano, adesso distante solo un punto. Per le fucsia, invece, sconfitta a testa alta che in virtù dei risultati di ieri tiene Altomonte e Co. sempre al quinto posto con ben 21 punti all’attivo. Con la terza posizione, occupata da Star Volley Bisceglie, sempre a due punti di distanza. Adesso la meritata sosta natalizia in attesa del ritorno in campo nel 2023, con la trasferta importante in casa del Teramo.