“Tieniti forte”, Felice Di Lernia ha presentato il suo ultimo libro a Cerignola

Ha avuto luogo nella serata di venerdì 21 ottobre, presso la libreria “L’albero dei fichi” a Cerignola, la presentazione dell’ultimo libro di Felice Di Lernia, «Tieniti forte-Lettere al figlio che parte» (Bordeaux, 2022). Antropologo ed operatore sociale dal 1980, Felice Di Lernia è fondatore della comunità “Oasi 2” di Trani di cui è stato dirigente fino al 2011. Esperto del terzo settore e delle politiche sociali, condivide i suoi scritti e la sua intensa attività sul blog curacultura.wordpress.com (che è possibile seguire anche sulle pagine social “Felice Di Lernia-Curacultura”, su Facebook, e “Cura_Cultura”, su Instagram).

La sua ultima opera è un intenso e toccante viaggio nella famiglia, in una raccolta di 40 brani scritti nell’arco di oltre dieci anni, e che si presentano sotto diverse forme: estratti di diario, lettere, annotazioni istantanee, trascrizioni di sogni ed altro ancora. Tutto questo con un registro autenticamente autobiografico che ne fa un libro colmo di intimità, offerta generosamente al lettore tanto da condurlo a riflettere sulla sua di esistenza. L’opera di Di Lernia è un’antropologia familiare, ma con un linguaggio accessibile anche e soprattutto ai non addetti ai lavori. Del resto, dialogando durante l’incontro con la counselor Mattea Belpiede, è lo stesso antropologo a porre l’accento sul fatto che le parole siano il mezzo attraverso cui costruiamo la realtà, oltre a descriverla, e che bisognerebbe imparare ad usarle con molta meno approssimazione. «L’autobiografia è una forma di cura verso sé stessi e anche verso tutte le persone più vicine, coinvolte nella propria esistenza – spiega Felice Di Lernia a lanotiziaweb.it -. È anche, poi, una forma molto importante di antropologia, di studio dell’umanità: quella più vicina alle persone direttamente interessate, ma anche le altre».

È assai presente in queste pagine la dimensione onirica dell’autore: «Non sono pochi i brani in cui c’è la trascrizione fedele dei sogni, una trascrizione reale e non di fantasia. Ho una produzione onirica molto vivace, non so per quale motivo, e ciò mi porta ad utilizzare molto di questo materiale per scrivere». Di Lernia tiene a precisare come questo libro intenda “abitare le domande anziché dare delle risposte”: «La modernità ha illuso l’umanità che il patrimonio su cui deve fare conto siano le risposte. In realtà, il vero patrimonio di cui l’umanità dispone sono le domande. La più grande forma di libertà è il poter chiedere, fare domande e non avere risposte. Le risposte, tra l’altro, potrebbero anche essere sbagliate, fuorvianti. La fine comincia quando non si possono più fare domande. Esse sono un patrimonio con il quale bisogna imparare a stare, senza avere l’ansia di una risposta, perché la domanda genera ricchezza di per sé». “Tieniti forte” è anche un libro trigenerazionale, nel quale l’autore fa da cerniera vestendo i panni di figlio e di padre. Alla domanda conclusiva su quale dei due abiti abbia indossato sentendosi più a suo agio, dal punto di vista narrativo, risponde: «Sono due forme di difficoltà diverse, è stato difficile su entrambi i fronti. Se proprio dovessi scegliere, andrei sulle vesti del padre. Perché è ancora tutto possibile, cioè è possibile scrivere nuove storie esistenziali. Invece, nelle vesti del figlio quello che è stato è stato».

