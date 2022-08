Tir di traverso e fiamme. Nuovo assalto a portavalori sulla 16bis

Mezzo pesante in fiamme e traffico paralizzato: si tratta dell’ennesimo assalto a portavalori. Stavolta il colpo, non andato a buon fine, è stato messo a segno lungo la statale 16 bis, tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia, all’altezza dello svincolo per Trinitapoli. Il commando è entrato in azione ponendo il tir di traverso e dandogli fuoco. In fiamme anche una vettura. In più la strada è stata cosparsa di chiodi a tre punti, usati appunto in questo tipo di azioni. Notevole la coda e i disagi al traffico. Sul posto forze dell’ordine e vigili del fuoco. Una persona è stata condotta in ospedale.

NOTA ANAS “Si registra un mezzo pesante incendiato e una vettura incidentata con un ferito. Per ausilio viabilità a seguito di una tentata rapina ad un portavalori, è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 16 “Adriatica” al km 736,300 all’altezza di Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani). Sulla carreggiata direzione Foggia, veicolo incendiato al km 737,800 in piazzola di sosta, con obbligo uscita al km 738, 300 svincolo Canne della Battaglia. Sulla carreggiata direzione Bari, mezzo pesante incendiato al km 736,300 con incidentata anche una vettura e un ferito trasportato in ospedale, ed obbligo di uscita al km 736,100 svincolo Trinitapoli / Margherita di Savoia. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.