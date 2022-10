Torna alla vittoria il Cerignola: 3-0 al Messina

Era obbligatorio vincere e i gialloblù non si sono fatti pregare: 3-0 al Messina di Auteri con una prestazione di alto livello del collettivo. Michele Pazienza, privo di Coccia, Giofrè e Allegrini, nel reparto arretrato opta per Blondett e Russo, in avanti a fianco di Malcore e Neglia (a riposo in coppa Italia) piazza Achik. Il tecnico peloritano si affida al solito 3-4-3 con Balde, Curiale e Catania nel reparto più avanzato.

Primo brivido a cura del Cerignola: minuto 6 Neglia da sinistra si accentra e calcia, Daga para agevolmente. Al quarto d’ora ancora Neglia, da destra questa volta, si inserisce calcia di poco alla destra del portiere. Un minuto più tardi Saintz-Maza entra in area e serve nell’area piccola Achik che, tutto solo, si divora il vantaggio calciando inspiegabilmente fuori. Al 20′ la risposta da fuori area di Marino, tiro che si stampa a lato del palo destro. Al c’è lo 27′ stacco di testa di Trasciani. A mezz’ora esatta dal fischio d’inizio cambia il risultato: ripartenza Audace con Neglia che si invola a sinistra, al centro c’è Achik che stavolta non sbaglia. E’ 1-0 per i padroni di casa. Al 38′ viene atterrato Malcore al limite dell’area, punizione di Neglia, poco alta. Minuto 41, Negli riceve in area e calcia di prima intenzione, Daga manda in angolo. Si va a riposo col vantaggio dei gialloblù.

Le squadre rientrano in campo con lo stesso undici da entrambe le parti. Minuto 53′ Russo pesca Malcore che prova a girarla in porta da posizione decentrata. Ciriale del Messina si lascia cadere 54′ in area e l’arbitro non esita nel tirar fuori il giallo. Filì tenta il mancino al 58′ minuto sugli sviluppi d’un calcio d’angolo. Minuto 64′ Achik verticalizza per Malcore che trova il corpo di Daga a dire no. Una serie di cambi da entrambe le parti e gli effetti non tardano ad arrivare. Al 71′ ennesima ripartenza gialloblù, assist rapido di Tascone e rete di D’Andrea entrato qualche minuto prima. Doppio vantaggio per i ragazzi di Pazienza. Due minuti più tardi è Konate a tentare la risposta. Al 77′ ancora l’Audace in avanti con Gianfranco Malcore che spara alto sulla traversa. Un minuto più tardi tiro dalla distanza di Fazzi ampiamente fuori. Minuto 83′ il signor Angelucci espelle inspiegabilmente Michele Pazienza, dopo un fallo su Malcore nella parte centrale del campo. Minuto 89′ Konate atterra Tascone in area, è rigore. Malcore (90′) non sbaglia dal dischetto e firma il tris.

Arriva così la tanto cercata vittoria per muovere la classifica e risollevarsi dai piani bassi. L’Audace Cerignola lo fa mettendo in scena una prestazione di livello, in un match per nulla scontato. Adesso testa al prossimo impegno, occasione per dare continuità all’ottima prova odierna.

AUDACE CERIGNOLA-MESSINA

CERIGNOLA (4-3-3): Saracco; Russo, Ligi, Blondett, Botta (19 st D’ausilio); Tascone, Bianco 6 (14’ st Capomaggio), Sanintz-Maza (41’ st Ruggiero); Achik (19 st D’Andrea), Malcore, Neglia (19 st Gonnelli). In panchina: Fares, Trezza, Oliveira, Inguscio, Farucci, Langella, Vitali. Allenatore: Pazienza

MESSINA (3-4-3): Daga; Trasciani, Ferrini, Filì (24’ st Napoletano); Versienti (20’ st Konate), Fiorani (34’ st Fofana), Marino, Fazzi; Balde Balde (20’ st Grillo), Curiale, Catania (34’ st Zuppel). In panchina: Lewandowski, Angileri, Berto, Mallamo, iannone, Camilleri. Allenatore: Auteri

ARBITRO: Angelucci di Foligno

RETI: 30′ Achik, 71′ D’Andrea, 90′ Malcore (r)

Ammoniti: Fiorani, Fazzi, Ciriale, Ligi

Espulsi: Pazienza