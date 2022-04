Torna in campo l’Ares Flv Cerignola, a più di un mese dall’ultima apparizione

A più di un mese dall’ultima apparizione, torna in campo l’Ares Flv Cerignola nel campionato di serie B1. Nel recupero della prima giornata di ritorno, il sestetto allenato dal duo Sarcinella-Leone riceverà al pala “Dileo” domani (ore 17.30), l’Hub Ambiente Teams Catania. Sta progressivamente rientrando la situazione Covid nel gruppo squadra rossogialloblu, responsabile dei molteplici rinvii delle ultime settimane: per questa ragione, la squadra ofantina dovrà in pratica scendere in campo ogni tre giorni per recuperare tutte le sfide posticipate. Si inizia dunque dal match di bassa classifica contro le siciliane, le quali hanno appena 3 punti in classifica contro i 6 della Flv. Nella sfida di andata, Luzzi e compagne si imposero per 0-3 aprendo al meglio il campionato che poi si è rivelato in seguito avaro di soddisfazioni. Con la salvezza ormai irraggiungibile, la formazione cerignolana si pone l’obiettivo di rendere al massimo contro qualunque avversario, onorando i colori sociali e cercando di racimolare qua e là qualche punticino. Il pronostico sembra favorevole all’Ares, tuttavia la lunghissima assenza dal parquet costituisce una incognita non indifferente anche se dall’altra parte della rete le etnee sarebbero abbastanza abbordabili. Il proposito è almeno di conquistare il bottino pieno con le compagini più deboli, come Catania appunto e Cutrofiano, per toccare come minimo la doppia cifra di punti conquistati al termine della stagione.

