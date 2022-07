Torna la tradizionale festa della Madonna del Carmine a Cerignola

Il 16 luglio celebreremo con gioia la festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo che accoglie i molti devoti e fedeli della città di Cerignola, raccolti intorno all’artistica chiesa del Carmine. Dopo tre anni di pausa forzata a causa della pandemia Covid 19, si riprendono le celebrazioni in onore della Vergine del Carmine in modo solenne e con la processione del simulacro della Vergine assisa sul secolare carro trionfale. Le celebrazioni sono iniziate domenica 3 luglio con l’intronizzazione del settecentesco simulacro della Vergine del Carmine. Mercoledì 6 l’inizio della novena, durante la quale si sono alternati diversi sacerdoti locali. Domenica 10 luglio alle ore 20 solenne celebrazione eucaristica. Martedì 12 catechesi del novello Vescovo Mons. Fabio Ciollaro sulla spiritualità carmelitana. Mercoledì 13 luglio serata mariana animata dal Gruppo Cammino Carismatico della Parrocchia “San Pietro Apostolo”-Apriamo il cuore alla Madre del Carmelo. Giovedì 14 luglio, l’Icona della Madonna del Carmine sosta in via R. Pece per un momento di preghiera animata dalla Confraternita e presieduta dal Padre Spirituale don Gerardo Rauseo. Venerdì 15 vigilia della festa, Celebrazione eucaristica presieduta dal Rettore don Gerardo Rauseo. Alle ore 21,00 lo sparo dei mortaretti e il suono festoso delle campane annunciano l’arrivo del Carro trionfale, a seguire l’esibizione del Gruppo sbandieratori musici del Borgo Antico “Mirko Pinnelli”.

Sabato 16 luglio, giorno della festa, alle ore 7,00 lo sparo dei mortaretti annuncerà l’inizio delle celebrazioni. Le vie cittadine saranno allietate dalla bassa banda “L’ARMONIA” Città di Molfetta. Sante messe alle ore 7,00, 8,30 e 10,00. Alle ore 11,00 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal novello Vescovo S. E. Mons. Fabio Ciollaro con la partecipazione della Confraternita, Terzordine e gli artigiani della città e supplica alla Madonna del Carmine. In serata, alle 19,30 Santa Messa e processione per le seguenti vie: corso Gramsci, piazza Zingarelli, via don Minzoni, via Paolillo, corso Roma, Viale G. Di Vittorio, Via f. lli Rosselli, via Bologna, viale Roosevelt, corso Garibaldi. Al rientro giochi pirotecnici all’ombra del campanile della ditta Pirodaunia di San Severo a devozione dei F.lli Rocco e Gianfranco Mancino. Durante i giorni della festa raccolta di viveri per i bisognosi della comunità. Addobbo interno ed esterno della ditta IlluminArte di Gennaro Giurato.