“Torneo del cuore”: la Cerignola solidale in scena martedì 15 Novembre

Si terrà martedì 15 novembre l’evento benefico in favore di un piccolo bimbo della città di Cerignola. “Torneo del Cuore”, questo il titolo della manifestazione sportiva in scena presso l’oratorio salesiani. In campo Tekra, con Francesco Vasciaveo e Savino Tocci i mister della squadra. In campo: Cirulli Giuseppe (capitano), Paolo Mastricci, Francesco Pinnelli, Pasquale Tocci, Enzo Dichio, Vincenzo Corcelli, Giuseppe Russo, Michele Battaglino, Angelo Ricciardi, Angelo Zingaro, Angelo Bollino, Pasquale Ciffo.

Ci saranno anche Polizia di Stato, Polizia Municipale, Vigili del fuoco, Cuore rosso blu, Cuore giallo verde. Sei squadre in totale, che si affronteranno in due diversi gironi. La finalissima sarà tra le due vincitrici dei rispettivi gironi. A presentare l’evento ci sarà Antonio Giancola.

Durante l’evento i vigili del fuoco allestriranno “Pompieropoli”, il percorso per far esercitare i bambini a diventare un pompiere.

Ingresso simbolico di 1€(chi vorrà potrà anche contribuire in maniera più sostanziosa).