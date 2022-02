Torre Alemanna e i Cavalieri Teutonici nella nuova pubblicazione di Nicola Pergola e Pasquale Bufano

Una nuova pubblicazione a fumetti – realizzata grazie all’Amministrazione Comunale, la Parrocchia S. Antonio da Padova, associazioni e scuole cittadine – viene a raccontare la storia locale ai giovani studenti: con uno strumento adatto a questo pubblico, ma rigoroso e puntuale nei contenuti, che oltre quella italiana, vede una versione in inglese dedicata agli studenti Erasmus in visita alla città. Su testi del noto storico locale, e già responsabile del Centro di Servizi Culturali di Cerignola, Nicola Pergola (che lo scorso anno portò nelle scolaresche del territorio un progetto simile, Cerignola, Storia di una città, in collaborazione con Lorenzo Tomacelli), e con illustrazioni di Pasquale Bufano (già disegnatore, fra le altre, delle pubblicazioni La battaglia di Cerignola (1987), Giuseppe Pavoncelli (1988) e Giuseppe Di Vittorio (2006)), l’opuscolo si dedica alle vicende di quell’importante monumento che è Torre Alemanna.

Sorto a partire dal 1231 per volontà dei Cavalieri Teutonici come casa di Corneto, esercitò per due secoli e mezzo una fiorente industria agricola e zootecnica ricca di pecore, vitelli, suini, cavalli, che produceva grano, vino e olio, e impiegava 127 operai fissi più altri giornalieri; con entrate di gran lunga superiori a quelle delle altre case pugliesi. Nel 1483 scomparivano i Cavalieri Teutonici, perché il papa Sisto IV affidava in commenda la Balìa di Puglia, vita natural durante, a cardinali da lui scelti. Questi però, come feudatari assenteisti, trascurarono le attività produttive, e le migliaia di ettari produssero solo erba per le pecore abruzzesi. Venduta a privati a metà Ottocento, ed espropriata dall’Ente Riforma nel 1951, Torre Alemanna vide infine nascere la frazione di Borgo Libertà.

Il complesso monumentale, oggi visitabile dopo 20 anni di restauri, comprende la torre – che a piano terra conserva in parte un ciclo di affreschi di fine ‘200 – il palazzo dell’abate commendatario eretto nel 1570, e la chiesetta cinquecentesca. Il palazzo ospita un Museo della Ceramica che conserva terrecotte e maioliche rinvenute durante i restauri, e in parte prodotte in loco. L’opuscolo, qui allegato in PDF, può essere liberamente scaricato.

Cavalieri Teutonici