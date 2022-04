Trading online: alla scoperta delle azioni più interessanti del momento secondo gli analisti

Quelli attuali sono momenti difficili per il mondo: il coronavirus non è ancora scomparso dai radar e la guerra in Ucraina sta riportando a galla incubi che speravamo di non dover più rivivere. Ovviamene tutti questi eventi, a cui si aggiunge un’inflazione fuori controllo, si fanno sentire notevolmente anche a livello finanziario. Il mercato azionario veniva da un lungo periodo positivo, ma il 2022 è iniziato con il freno a mano tirato. Negli ultimi giorni la situazione è peggiorata ulteriormente: l’indice S&P 500, per esempio, ha chiuso il mese di febbraio con un calo che ha superato i tre punti percentuali. Però anche in questo contesto contraddistinto da instabilità e volatilità si possono trovare delle opportunità molto interessanti. Gli analisti hanno individuato le azioni più interessanti del momento, quelle che investitori tradizionali e chi fa trading online dovrebbero monitorare con attenzione.

Come accedere al mercato azionario

Grazie agli sviluppi a livello normativo e tecnologico che si sono susseguiti nel corso degli ultimi venti anni, oggi le piattaforme di negoziazione consentono ai traders di investire in azioni online in modo semplice e veloce. L’accesso al mercato azionario può avvenire in due modi: con l’accesso diretto si ha la possibilità di acquistare i titoli, mentre attraverso il trading online si negoziano strumenti finanziari derivati che ne replicano le quotazioni. Sono due modalità di investire completamente diverse, anche se il fine ultimo è sempre lo stesso, ovvero ottenere un profitto. Gli investitori tradizionali cercando di conseguirlo comprando le azioni per ricevere i dividendi e creare una plusvalenza quando le rivenderanno ad un prezzo superiore; i trader invece, pur non diventando azionisti, grazie ai contratti per differenza (CFD) cercano di sfruttare tutte le variazioni di prezzo del titolo, anche quelle al ribasso.

Su quali azioni investire in questo periodo?

Ogni investitore ha le sue caratteristiche ed una propria propensione al rischio: i titoli su cui puntare vengono scelti sulla base di questi fattori. Chi è alla ricerca di soluzioni poco rischiose di solito si orienta sulle azioni delle società attive in settori fondamentali, quelli contraddistinti da una bassa volatilità; vengono considerati abbastanza sicuri gli investimenti nelle bluechips, ovvero le imprese con elevata capitalizzazione. Chi invece è disposto ad accettare un livello di rischio maggiore pur di perseguire un livello di profitto più alto è maggiormente attratto dalle azioni in crescita, dalle startup o dai mercati emergenti. Non è facile individuare i titoli più interessanti, ma per fortuna si può fare riferimento alle classifiche stilate dagli analisti. Fanno parte di questi elenchi i titoli di Amazon, Apple, Samsung, Google, Netflix, Tesla, Pfizer, Facebook e Intel. A livello nazionale, occhio alle azioni di Intesa Sanpaolo.

Le migliori piattaforme di trading online

Ad inizio anno gli esperti suggerivano di puntare sulle azioni europee ed asiatiche. Il motivo era molto semplice: gli Stati Uniti erano in una fase molto avanzata della loro ripresa economica, quindi i titoli delle loro compagnie avevano un margine di crescita minore. Considerando poi quanto sta accadendo nel mondo in questo periodo, molti traders scelgono di investire nel mercato azionario giapponese in quanto si ritiene essere una sorta di porto sicuro, al riparo dalla tempesta che sta colpendo le altre piazze, e ricco di opportunità per gli investitori growth. Il trading online rappresenta oggi il modo migliore per investire sul mercato azionario (ma non solo). Le migliori piattaforme sono quelle fornite dai broker eToro, Libertex e XTB: sono tutti e tre intermediari regolamentati che mettono a disposizione dei loro utenti strumenti e servizi di alto livello. Le piattaforme, che possono essere usate anche in formato mobile grazie alle applicazioni, sono complete, ma anche molto intuitive, quindi alla portata pure di chi non ha molta esperienza.