Troppo Fasano per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, finisce 3-0 per la capolista

Termina con la netta e meritata vittoria per 3-0 della capolista Pantaleo Podio Volley Fasano la sfida valevole per l’8^ giornata di andata del campionato nazionale di B2. La compagine fucsia di mister Valentino subisce in maniera veemente la verve delle locali e inciampano in una sconfitta senza scusanti contro un Fasano, senza dubbio alcuno, costruito per ben altri obiettivi. Di sicuro un passo indietro quello registrato ieri dalle pantere dopo la bella imposizione nel derby contro FLV, atteggiamento troppo remissivo al cospetto della capolista che in tre set ha chiuso la pratica ofantina. Con questa battuta d’arresto, Altomonte e Co. restano al quinto posto in classifica con 15 punti all’attivo. Adesso riposo per poi, da martedì, preparare la sempre interessante sfida contro Star Volley Bisceglie, terza forza del campionato, sabato al PalaDileo.