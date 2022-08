Ufficializzati i gironi di Lega Pro, ecco le avversarie dell’Audace Cerignola nel girone C

Pochi minuti fa, la Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei gironi della serie C 2022/23: ovviamente, l’Audace Cerignola è stata inserita nel girone C che vede anche altre cinque pugliesi (Fidelis Andria, Foggia, Monopoli, Taranto, Virtus Francavilla). Le novità rispetto alla passata edizione della terza serie è il ritorno nel raggruppamento meridionale della Viterbese, che farà compagnia alle altre laziali Latina e Monterosi. A causa poi dall’esclusione dal campionato di Campobasso e Teramo con i ripescaggi di Fermana e Torres entrambe posizionate nel girone B, “scende” in quello C il Pescara, altra formazione di grande caratura e blasone aggiuntasi a quelle già presenti. Cinque le squadre campane (Avellino, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia e Turris), due le lucane (Picerno e Potenza), due calabresi (Catanzaro e Crotone) e il Messina in rappresentanza della Sicilia a completare il quadro delle venti concorrenti. Domani alle ore 12, nel Salone d’Onore del Coni a Roma, la cerimonia della compilazione dei calendari in vista della partenza del torneo fissata a domenica 28 agosto.