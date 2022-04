Ultima di regular season in serie C: Brio Lingerie Pallavolo Cerignola-Star Volley Bisceglie

Dopo la bella vittoria di sabato sera a Corato, che ha permesso di conquistare matematicamente la seconda posizione in classifica, le pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola attendono al PalaDileo la capolista imbattuta del Girone A, la Star Volley Bisceglie di Mister Maggialetti. Altomonte e compagne vogliono a tutti i costi chiudere al top questa regular season per poi proiettarsi a 360 gradi sulla post-season che può valere la promozione nel campionato B2. Un campionato da cui il sodalizio fucsia manca da ben tre stagioni. Star Volley, come già detto in precedenza, è l’autentica battistrada di questo torneo: su 15 gare disputate, infatti, il collettivo nerofucsia della città dei Dolmen ha conquistato altrettante vittorie, consolidando la prima posizione già da alcune settimane. Nella gara precedente, il collettivo capitanato da Ester Haliti ha avuto la meglio sulla Just British Bari per 3-0. Primo servizio fissato alle ore 20.00 di domani, giovedì 14 aprile.

