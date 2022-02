Una orgogliosa Ares Flv Cerignola fa sudare la Narconon Melendugno (1-3)

Dopo la disfatta a Terrasini, l’Ares Flv Cerignola sfodera una partita orgogliosa e di cuore, cedendo a testa altissima alla vicecapolista Narconon Melendugno 1-3 (22-25; 13-25; 25-22; 14-25 i parziali) nella18^ giornata del girone F di B1. Coach Sarcinella propone il 6+1 composto da: Puro in regia e Luzzi opposto; Palumbo e Fanizzi laterali; Mantovani e Mansi centrali, più Galuppi libero. Taurisano schiera invece: Perushaj al palleggio e Morone sulla diagonale; Kostadinova e Alikaj di banda; Antignano e Albano sottorete con Luraghi in difesa. Avvio di pari passo fra le due squadre, primo break ospite sul 3-5 subito pareggiato dalle padrone di casa: Melendugno va sul 5-10 sfruttando le attaccanti e qualche disattenzione ofantina, Palumbo e Fanizzi accorciano e Mantovani a muro sigla il 10 pari, ancora Fanizzi compie il sorpasso causando l’interruzione di Taurisano. Flv volitiva, sempre a contatto e Luzzi di potenza mette giù due punti per il 15-12, anche in virtù dei servizi della subentrata Peruzzi: le giocatrici di Sarcinella sono molto attive a muro, sporcando e in alcuni casi realizzando punti diretti; l’ace di Perushaj vale il 16-16, poi le salentine si portano avanti (16-18). Una proficua Palumbo (20-22) prova a ricucire, la Narconon gestisce e alla terza occasione Kostadinova in pipe archivia il set.

Si conferma un andamento equilibrato, leccesi sul 4-7 grazie ad Alikaj e che successivamente prendono il largo con Kostadinova dai nove metri ad un lungo turno di battuta ed un muro decisamente meno perforabile della vicecapolista (4-15). Il divario è troppo ampio per essere recuperato, in ogni caso le rossogialloblu lottano su ogni palla e impegnano le avversarie in scambi prolungati. Luzzi efficace per il 5-4 del terzo periodo con annesso ace seguente: Cerignola è in partita e cerca di giocare le sue carte al meglio, il sestetto ospite alza il ritmo e va sul 7-9 capitalizzando le pause delle locali che però agganciano con Mantovani a quota 11. Un punto in difesa di Mancini per il 14-13, diventato di lì a poco +2 per una Ares in cui c’è Micheletti alzatrice nel frangente: fast Mantovani (20-17), ripetuta per il 22-20; un paio di dubbie chiamate arbitrali sorridono alla Narconon, solo che la Flv con gran merito e mediante la sassata di Luzzi riapre la sfida.

Punto a punto in apertura della quarta frazione, Melendugno va sul 3-6 con l’ace di Kostadinova e Sarcinella chiama immediatamente timeout, ma le ragazze di Taurisano sembrano decise a non concedere più spazi (6-11). Due servizi vincenti di Perushaj (9-16) smorzano un po’ la voglia di un’Ares che strenuamente tentava di restare incollata: le ofantine accusano gli sforzi, leccesi a scappar via (13-22) e a chiudere a muro aggiudicandosi la posta in palio. La sfida era proibitiva, nonostante tutto la Flv ha messo sul parquet tutto ciò che aveva ed è già un segnale importante per concludere degnamente una stagione avara di soddisfazioni. Nel prossimo turno altro derby casalingo, con la Zero5 Castellana Grotte, oggi vittoriosa su Palmi.

Ecco il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 3, Luzzi 19, Palumbo 7, Fanizzi 8, Mantovani 5, Mansi 5, Peruzzi, Mancini 1, Micheletti, Galuppi (libero).