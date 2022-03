Una sede dell’Admo all’Ospedale Tatarella

Buone notizie per la sanità del basso Tavoliere. Sarà presto attivo presso il Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale dell’Ospedale Tatarella, anche il Polo di Reclutamento di Cerignola. Sarà possibile così eseguire i prelievi per la tipizzazione di midollo osseo e dare pieno funzionamento ad un polo già previsto fin dal 2015 nella Rete regionali Donatori di midollo osseo ma mai realmente funzionante. La presidente di Associazione Donatori Midollo Osseo Puglia, Maria Stea, ha incontrato Umberto Angelotti, responsabile del Polo di Reclutamento di Cerignola, e Samara Fabiola Caiozzi e Mariagrazia Turturo, che saranno parte attiva nelle operazioni di prelievo, per definire gli aspetti operativi dello stesso Polo di Cerignola.

“Sono molto contenta di poter annunciare questa notizia – ha commentato la presidente di Admo Puglia, Maria Stea – Da anni volevamo dare piena attuazione al funzionamento del Polo di Reclutamento di Cerignola e, finalmente, siamo arrivati a compimento di questo percorso. Anche a Cerignola ora sarà possibile eseguire i prelievi per le tipizzazioni»