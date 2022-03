VIDEO | Cerignola, 42enne tenta di darsi fuoco cospargendosi di benzina

Tragedia sfiorata questa mattina, poco dopo le ore 10, in una via del centro cittadino, a Cerignola: un uomo di 42 anni, L.R., in preda alla disperazione per uno sfratto che reputa “inconcepibile” ha tentato il suicidio prima provando a buttarsi da una finestra del suo appartamento, poi cospargendosi di benzina e minacciando di darsi fuoco. Uno dei tre figli (13enne con disabilità) ha provato a emulare il papà tentando di buttarsi dalla finestra.

Solo l’intervento delle forze di Polizia, dei sanitari, e del suo Avvocato di fiducia, Giuseppe Sforza, hanno evitato che dalle parole si passasse ai fatti. L’uomo ha raccontato ai nostri microfoni che nonostante il canone di locazione risulti regolarmente pagato fino a febbraio di quest’anno, da tempo gli è stato intimato lo sfratto, con ordinanza ufficiale. Situazione non sostenibile da parte dello stesso che, insieme con la moglie, M.T. di 35 anni, conduttrice del contratto di locazione, e dei tre figli di 16, 13 e 7 anni, non ha possibilità di provvedere a una nuova locazione. Inoltre, precisa il legale, le condizioni di disabilità di uno dei tre figlio richiede una collocazione abitativa idonea.

La proposta potrebbe essere quella di provvedere provvisoriamente, per due mesi, a collocare la famiglia presso un B&B, in attesa che l’ufficio dei servizi sociali comunali possano trovare una collocazione adeguata per una “famiglia disagiata”.