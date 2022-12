Vittoria pre natalizia per l’Audace Cerignola: è 3-0 al Monterosi

Regala una vittoria (3-0) ai suoi tifosi l’Audace Cerignola nel match pre natalizio. Un successo meritato in una gara che ha visto i gialloblù dominare la formazione ospite. Per la ventesima di campionato schieramenti speculari per le due squadre, con i padroni di casa che si affidano a Malcore, D’Andrea e Achik; gli ospiti piazzano Di Paolantonio a sostegno dell’unico attaccante di ruolo Costantino.

Al minuto 8′ Coccia da sinistra si accentra e prova a sorprendere Moretti sul palo destro. Sugli sviluppi del calcio d’angolo seguente è Malcore a tentarla al volo: fuori. Dieci minuti più tardi colpo di testa debole di Di Rienzo per gli ospiti. La pressione dei gialloblù è costante, macchiata da alcune imprecisioni negli ultimi metri. Al 37′ bel contropiede dei padroni di casa non finalizzato. Ad un minuto dallo scadere del primo tempo l’eurogoal: sugli sviluppi di un corner Langella (44′) raccoglie una palla fuori area e si inventa un tiro imprendibile. E’ vantaggio per l’Audace Cerignola 1-0. Si chiude con 3 minuti di recupero la prima frazione.

Passano meno di due minuti nella ripresa ed è Filippo D’Andrea (47′) a trovare il raddoppio: bel suggerimento, stop e tiro con palla piazzata sul palo più lontano. Minuto 51′ altra grande occasione da calcio di punizione: Achik va dritto in porta e becca la traversa quasi sorprendendo l’estremo difensore ospite che si rifugia in angolo. Al 57′ sempre il marocchino impegna Moretti con un bel tiro sotto la traversa. L’Audace Cerignola pressa costantemente un Monterosi che prova a contenere l’esuberanza gialloblù. Al 77′ tentativo del Monterosi, alto sopra la traversa. Due minuti più tardi bel contropiede orchestrato da Achik: sulla ribattuta la rete gialloblù ma è fuorigioco. A cinque dal termine Achik centra nuovamente la traversa da calcio piazzato. Passa un minuto e all’86’ è Ligi ad andare in rete di testa su calcio d’angolo: 3-0. Nonostante 5 minuti di recupero non succede molto altro: il Cerignola chiude il 2022 con una vittoria netta per 3 reti a zero sulla squadra tusciana.

AUDACE CERIGNOLA-MONTEROSI 3-0

CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Blondett, Capomaggio, Ligi; Achik, Tascone (37’ st Gonnelli), Langella, Sainz-Maza (37’ st Ruggiero), Coccia (1’ st Russo); Achik, Malcore (24’ st D’Ausilio), D’Andrea (42’ st Signorile). In panchina: Trezza, Oliveira, Bianco, Allegrini, Inguscio, Neglia, Botta, Basile, Gioffrè. Allenatore: Pazienza

MONTEROSI (3-5-2): Moretti; Piroli (35’ st Liga), Mbende, Borri, Tartaglia, Di Rienzo (43’ Verde); Tolomello (15’ st Burgio), Gasperi, Lipani (35’ st Ferreri); Di Paolantonio, Costantino.

In panchina: Basile, Malatesti, Giordani, Di Francesco, D’Antonio, Cirone. Allenatore: Menichini

ARBITRO: Caldera di Como

RETI: 44’ Langella, 2’ st D’Andrea, 41’ st Ligi

Ammoniti: 36’ Moretti

Angoli: 9-1

Recupero: 3’, 5’