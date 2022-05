‘Volantino-Coupon’, per Cerignola il risparmio in un click

Ecologica, economica e funzionale. E’ ‘Volantino-Coupon’ la nuova app ‘made in sud’ progettata dall’azienda foggiana operante in tutta Italia Marketing Solutions che raccoglie al suo interno le offerte dei diversi supermercati ed emette buoni sconto per gli stessi. “Basta scaricare dall’AppStore del proprio cellulare, iOS o Android, l’app ‘Volantino-Coupon’ e sfogliare il volantino per ottenere un coupon” spiega l’amministratore di Marketing Solutions, Andrea Cantatore, 31enne foggiano esperto di marketing strategico e a capo di VolantinoGps, azienda specializzata nella distribuzione di materiale pubblicitario certificato, e autore del libro ‘I tuoi volantini vengono distribuiti davvero?’ in vendita su Amazon.

L’app, che nasce dalla doppia esigenza di tutelare l’ambiente e andare incontro ad una economia messa in difficoltà dagli ultimi eventi storici, ha un funzionamento semplice e conveniente sia per i commerciarti che entrano nella rete sia per i consumatori. Infatti, se da un lato permette ai venditori di risparmiare sulla stampa dei volantini pagando solo per i clienti che davvero usufruiscono del servizio di sponsorizzazione, dall’altro permette ai consumatori di avere tutte le offerte a portata di un unico click e di ottenere, alla fine di ogni virtuale sfogliata di depliant, un coupon da utilizzare nell’attività visionata, strategia di marketing utile ad invogliare i clienti ad entrare e spendere in quel negozio. “Ci siamo ispirati ai sistemi pubblicitari più grandi come ‘Google Adv’ e abbiamo deciso di applicare anche noi la formula del ‘Pay for Performance’ azzerando il rischio d’impresa per il supermercato proprio perché crediamo in questo progetto e siamo sicuri rivoluzionerà il mercato con notevole vantaggio per tutti, compreso l’ambiente – commenta Cantatore -. Al giorno d’oggi gli imprenditori del settore alimentare non possono permettersi di pagare per pubblicità che non garantiscono un ritorno. Con ‘Volanitno Coupon’ l’imprenditore non avrà rischio d’impresa e pagherà una commissione solo se il cliente effettivamente effettua un acquisto all’interno del suo negozio”.

Il progetto parte oggi da Cerignola e, per ora, è disponibile solo per il paese ofantino. “Abbiamo scelto Cerignola come rampa di lancio per il rapporto tra densità popolare e attività presenti, la loro dimensione ci permetterà di testare la funzionalità dell’app, al contempo è già in corso l’estensione ai territori limitrofi. È già in progetto la partenza dell’app in altre zone d’Italia e speriamo di coprire nel più breve tempo possibile tutto il centro-Sud” conclude il giovane imprenditore foggiano.