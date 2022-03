Volley, rinviato il derby Ares Flv Cerignola-Castellana Grotte

Salta il derby del girone F di serie B1 fra Ares Flv Cerignola e Castellana Grotte, in programma questo pomeriggio al pala “Dileo” e valido per la 19^ giornata. Ne ha dato notizia la società ofantina tramite una breve nota pubblicata sui canali social, in cui si legge che «in seguito ai vari e abitudinari controlli effettuati a tutto il gruppo squadra tramite test antigenici abbiamo riscontrato la positività di un membro del gruppo al Covid-19». La formazione barese ha accolto la richiesta di rinvio della gara, adesso toccherà trovare una data utile per il suo svolgimento: diventano due le sfide di recupero per le rossogialloblu, quella odierna si aggiunge al confronto con San Salvatore Telesino.

Condividi questo articolo: