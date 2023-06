Audace Cerignola, proseguono i sondaggi per il nuovo mister. Contattato anche Cudini

Continua a tenere decisamente banco il tema del prossimo allenatore in casa Audace Cerignola. Il borsino fra i candidati sale e scende di ora in ora, così come si amplia il ventaglio delle opzioni possibili. Intanto ancora non si è ufficializzata la separazione dal tecnico delle ultime tre stagioni, quel Michele Pazienza in cerca di nuovi stimoli e sfide, il cui nome è accostato con insistenza al Crotone ma anche al Cosenza, fresco di salvezza maturata ai playout in serie B. Il direttore sportivo Elio Di Toro sta effettuando un largo giro di consultazioni alla ricerca del profilo ideale, partendo dalla base di voler consegnare la squadra ad un mister giovane, desideroso di mettersi in luce e che abbia idee comparabili con le intenzioni della società ofantina. Roberto Taurino rimane una pista praticabile, anche se la stessa pare essersi un po’ raffreddata ultimamente: sembrano da escludersi alla corsa Tabbiani, Villa (in procinto di accettare l’offerta del Padova) e Gallo, quest’ultimo a causa delle richieste economiche ritenute troppo alte. Pure lo stesso Leonardo Colucci resta piuttosto defilato, poiché vivendo a Bologna non vorrebbe spostarsi di molto per ragioni familiari.

Sondaggi sono stati esperiti verso alcune figure giovani, seguendo magari l’individuazione di quel ‘mister x’ a sorpresa citato dal presidente Nicola Grieco in una recente dichiarazione. L’elenco comprende David Di Michele (con un recente passato alla Turris), Giampiero Pinzi (ex vice del Verona), Alessandro Birindelli (in panchina con l’Under 16 dell’Empoli) e Jorge Vargas (trainer della Pro Patria nell’annata da poco andata agli archivi). Nelle ultime ore però si sarebbe fatto largo un ulteriore candidato, ossia Mirko Cudini. Il quasi 50enne marchigiano ha allenato in due frangenti la Fidelis Andria nel 2022/23, non riuscendo ad evitare la retrocessione malgrado un finale di torneo importante dal momento del reintegro.

I colloqui preliminari sono stati soddisfacenti, non è escluso un incontro definitivo nel breve periodo per arrivare ad un accordo. Oltre all’esperienza con i federiciani, sempre in C Cudini ha fatto molto bene con il Campobasso, ottenendo una comoda salvezza prima del fallimento dei molisani. Risolta la faccenda della guida tecnica, il Cerignola potrà poi concentrarsi sulle operazioni di mercato, valutando le dinamiche di ingressi e di uscite, specie per quei calciatori su cui ci sono le attenzioni di squadre di categoria superiore. Giudizi e prospettive che, ovviamente, avranno come parte in causa il nuovo condottiero gialloblù.