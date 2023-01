L’Audace Cerignola ha tesserato l’attaccante Luigi Samele

La S.S. Audace Cerignola comunica il tesseramento dell’attaccante Luigi Samele, classe 2002, punta centrale, di proprietà del Sassuolo. In questo primo scorcio di stagione Samele ha totalizzato 8 presenze e 1 gol nella Carrarese (serie C, girone B). Cresciuto nel settore giovanile del Foggia, squadra della sua città natale, ha giocato nella compagine Primavera rossonera per poi passare alla Primavera del Teramo nella stagione 2019/20. Nella stagione 2020/21 esordisce in serie C con la maglia del Monopoli dove colleziona 12 presenze e 1 gol sino ad approdare in serie A alla corte del Sassuolo. Qui si mette in luce nella formazione Primavera sino a giungere in prima squadra dove conquista anche una presenza nella massima serie italiana. Il calciatore giunge a Cerignola con la formula del prestito.