Lotteria Italia 2022, venduto a Cerignola biglietto vincente da 20mila euro

Per il secondo anno consecutivo, Cerignola fa parte dell’elenco delle località vincenti della Lotteria Italia: così come nel 2022, nella città ofantina è stato venduto un biglietto di terza categoria che frutterà al possessore la cifra di 20mila euro. Il tagliando fortunato è serie M 201323, staccato in una delle tabaccherie oppure in una delle aree di servizio in prossimità degli svincoli autostradali. Nella provincia di Foggia altri due premi dello stesso importo, con i biglietti venduti nel capoluogo e a Monte Sant’Angelo.

Il primo premio della Lotteria Italia 2022 2023 è stato vinto a Bologna: il biglietto più fortunato dell’anno è D 271862. Il secondo premio da 2,5 milioni è finito a Roma, biglietto serie L 486158. Il terzo premio da 2 milioni di euro ancora nel Lazio a Fonte Nuova, in provincia di Roma con il biglietto serie L 349605. Il quarto premio da 1,5 milioni è andato ancora a Roma, con il biglietto serie E 004737. Infine, il quinto premio milionario da 1 milione è andato a Parma, con il biglietto serie L 492408. Da notare che per Roma e Lazio si tratta di un bis rispetto all’edizione dello scorso anno quando a Roma finirono sempre due premi milionari, da 5 e 1,5 milioni di euro ed uno, da 2 milioni di euro, a Magliano Sabina, in provincia di Rieti. I premi sono in tutto 195 per oltre 16,2 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria: 10 infatti i premi di seconda categoria da 50mila euro ciascuno e 180 i premi di terza categoria da 20mila euro ciascuno (30 premi in più rispetto allo scorso anno). Ai rivenditori dei biglietti vincenti sono attribuiti premi per un importo complessivo pari a 111mila euro.