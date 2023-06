27 annunci di lavoro: le richieste in Provincia di Foggia

27 annunci di lavoro registrati dai Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia nella settimana che va dal 29 maggio ad oggi, 5 giugno. Molte le vacancy nel settore del turismo e della ristorazione, in cui si cercano 52 professionisti: in particolare, per le strutture ricettive del Gargano (a Vieste, Peschici e Rodi Garganico) si cercano camerieri di sala e di bar, aiuto cuochi, governanti, addetti alle pulizie, facchini. Camerieri, baristi, addetti alla cucina sono richiesti anche a Cerignola, Orta Nova e Marina di Lesina. Nel settore agricolo si registra un solo annuncio di lavoro, al momento: un’azienda agricola di San Marco in Lamis cerca un magazziniere. Nel settore industria e artigianato, invece, la richiesta è relativa ad un fabbro saldatore e un operaio montatore di carpenteria metallica a Biccari, 5 conducenti mezzi pesanti, 5 conduttori macchine movimento terra a Troia, 2 manovali edili e un conduttore macchine movimento terra a Casalnuovo Monterotaro, un geometra e un addetto all’ufficio acquisti a San Severo. In ambito amministrativo si registrano richieste per 2 impiegati per ufficio tecnico commerciale a Troia (di cui un posto per tirocinante) e 3 grafici pubblicitari a Manfredonia, con specifici requisiti indicati sul portale “Lavoro per Te” della Regione Puglia.

Su questo portale è possibile cercare l’annuncio e candidarsi con un clic, dopo aver creato un profilo personale mediante SPID e inserito il proprio curriculum vitae. Se non si è in possesso di identità SPID è possibile inviare il CV all’indirizzo mail segnalato nei contatti della vacancy. Un annuncio di lavoro è riservato agli iscritti al Collocamento mirato (disabili-ex art.1, c.1, L.68/99): è richiesto un operatore pluriservizio a Foggia nel settore ristorazione. Inoltre, si segnalano due avvisi di selezione per 1 unità a tempo pieno e determinato con profilo professionale di Addetto al Servizio di protocollo presso AM Service S.r.l. e per 2 unità a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale Operatore Tecnico presso il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)-Sede Amministrativa di Foggia.

I bandi con la documentazione utile sono disponibili sul sito Sintesi Foggia. Sulla pagina Facebook Centri Impiego Foggia e provincia è possibile recuperare le ultime offerte di lavoro e rimanere aggiornato sulle novità ed eventi organizzati dai CPI. I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato) sono disponibili per cittadini e aziende ai numeri e ai contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia.