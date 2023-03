8 marzo, tutti i colori della prevenzione con le iniziative dell’Asl Foggia

La ASL Foggia dedica l’8 marzo 2023 agli screening oncologici femminili. Diverse le iniziative organizzate sul territorio, con il supporto del Centro Screening, per la prevenzione dei tumori della mammella e della cervice uterina.

Screening mammografico

Gli operatori della ASL Foggia effettueranno mammografie di screening alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni che si prenoteranno attraverso il QR Code oppure chiamando il numero 0882.200588 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00). Gli screening a Cerignola saranno effettuati al Centro di Senologia del Presidio Ospedaliero (via Trinitapoli) dalle ore 14.00 alle ore 20.00.

Screening della Cervice Uterina

In tutti i consultori familiari, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, gli operatori saranno a disposizione per informare le utenti sugli screening oncologici e sulla campagna vaccinale anti HPV. Inoltre, le donne di età compresa tra 25 e 64 anni che si prenoteranno attraverso il QR Code oppure chiamando il numero 0882.200588 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00), potranno effettuare lo screening della cervice uterina. A Cerignola in via XX Settembre, n. 1, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.