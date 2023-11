“A 30 anni dalla nascita della destra di governo”, convegno a Cerignola il 1° dicembre

“A 30 anni dalla nascita della destra di governo. Da Alleanza Nazionale a Fratelli d’Italia. 5 dicembre 1993: Salvatore Tatarella, il Sindaco di Cerignola” è il titolo del convegno promosso dalla Fondazione Tatarella per venerdì 1° dicembre 2023 alle ore 18.00, presso la sala Consiliare del Comune di Cerignola, realizzato con il contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura. Il 5 dicembre 1993, è la notte storica della destra italiana, quella che segna uno spartiacque, una “notte magica”, lunga, sicuramente la più bella per Salvatore Tatarella che, contro ogni pronostico, realizzava un miracolo, espugnando l’inespugnabile fortino comunista, vincendo nella città più rossa d’Italia, la Cerignola di Giuseppe Di Vittorio, padre del sindacalismo italiano.

Il 5 dicembre del 1993 il Msi arrivò da solo al ballottaggio a Roma con Gianfranco Fini e a Napoli con Alessandra Mussolini, perdendo rispettivamente contro Francesco Rutelli e Antonio Bassolino, ma fu la vittoria in quella che veniva definita la “Stalingrado” italiana, il feudo del Pci, a far comprendere alla destra italiana che era arrivato il momento per andare oltre il Msi e la mera testimonianza politica. Nasceva così, su intuizione di Pinuccio Tatarella, la destra di governo con la successiva storica svolta di Fiuggi e la nascita di Alleanza Nazionale, la prima forza di destra moderna, europea, di governo italiana che chiudeva i conti con il passato, consegnando per sempre alla storia fascismo e comunismo, antifascismo e anticomunismo.

All’evento interverranno Fabrizio Tatarella, Vicepresidente della Fondazione Tatarella, figlio di Salvatore, lo storico Giuseppe Parlato (Presidente della Fondazione Spirito De Felice), l’onorevole Paolo Agostinacchio (già deputato del Msi e di An e Sindaco di Foggia), i Senatori di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, figlio di Antonio, indimenticato Presidente della Regione Campania e storica figura della destra del Mezzogiorno, Etel Sigismondi, Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Abruzzo, Mario Landolfi, già parlamentare di An e Ministro delle Telecomunicazioni, Gianfranco Fini, storico leader del Msi e Alleanza Nazionale e Presidente Emerito della Camera dei Deputati, Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia, Marcello Gemmato, sottosegretario alla salute e Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Raffaele Fitto, Ministro per il Sud, Affari europei e Pnrr. Il convegno sarà moderato dal giornalista Natale Labia.