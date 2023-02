A Castellaneta altro stop in trasferta per la Biogustiamo Flv Cerignola

Sconfitta per la Biogustiamo Flv Cerignola nella giornata numero 17 del girone L di B2: a Castellaneta, la Greenergy prevale 3-0 (25-15; 25-22; 25-17). Avvio contratto per il sestetto di coach Tauro, che lascia campo alle tarantine non trovando le giuste contromisure e accumulando uno scarto poi impossibile da recuperare. Arriva la reazione delle rossogialloblu nel secondo set, con Cerignola abile a trovarsi in vantaggio nelle fasi iniziali: le padrone di casa tornano sotto, però si assiste ad una fase livellata fino alle battute finali della frazione, in cui però le biancorosse hanno più sangue freddo mandando le squadre al nuovo cambio di campo. Nel terzo periodo si ripete sostanzialmente il copione del primo: Castellaneta prende subito il largo e gestisce senza eccessivi problemi il tentativo di rimonta delle ofantine. Uno stop tutto sommato preventivabile alla vigilia, data la consistenza delle avversarie. Adesso una settimana di duro lavoro in palestra per preparare al meglio il nuovo ostico incontro di domenica prossima, quando al pala “Tatarella” si ospiterà l’Europea 92 Isernia.