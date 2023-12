A Cerignola domani Babbo Natale arriva in Vespa in piazza Matteotti

Fino ad oggi si era visto su una slitta trainata da renne, in auto, in bici ma eccolo arrivare in vespa! Babbo Natale arriverà a Cerignola, nel cuore della città, piazza Matteotti, grazie ad un’iniziativa dello Spazio Enel partner di Corso Garibaldi/Viale Roosevelt e della rete di imprenditori del territorio, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, desiderosi di regalare ai piccoli cittadini di Cerignola moltissime sorprese. In compagnia di Mamma Natale, che delizierà i bambini con una merenda dolce, offerta dal Bar Gorizia, e le buonissime frittelle degli Elfi di Villa Bautier, Babbo Natale dopo il suo giro in vespa, siederà su una grande poltrona in un villaggio natalizio allestito per l’occasione, tra giochi, 50 elfi calciatori della scuola calcio Pro Evolution, in un insolito campo da calcio al Polo Nord, ed un’atmosfera magica! Santa Claus ascolterà i sogni dei più piccoli e poi…magia! Tantissima magia e regali sorprendenti! Il Comune di Cerignola ringrazia Rossana Cannone dello spazio Enel partner di Corso Garibaldi/Viale Roosevelt e la rete di imprenditori a supporto di questa iniziativa unica nel territorio di Capitanata. Cerignola si prepara ad accogliere Babbo Natale in vespa e a regalare sorprese e doni nel nome della solidarietà!