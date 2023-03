A Cerignola nasce l’associazione di promozione sociale Art&fatti

L’associazione di promozione sociale Art&fatti nasce col fine di contribuire alla crescita culturale ed artistica della nostra città attraverso la creazione di un “Cantiere permanente” pensato per valorizzare il patrimonio artistico e naturalistico locale. Siamo dei “moderni artigiani” che, utilizzando strumenti quali la pittura, la scultura, il disegno, la fotografia, la poesia, l’arte digitale, l’innovazione artistica e tanto altro, si propongono di aiutare le nuove generazioni a trovare interesse e curiosità verso tutto ciò che rappresenta il patrimonio storico-artistico e culturale del nostro territorio. Ci piace definirci come un gruppo di amici professionisti che vogliono attivarsi per contrastare il luogo comune della denigrazione fine a se stessa della nostra Cerignola; che vogliono impegnarsi a diffondere la storia migliore che il nostro territorio esprime attraverso l’approfondimento e la rilettura del nostro passato, a partire dalla conoscenza dei beni architettonici, monumentali ed ambientali, sia storici che contemporanei; che vogliono aiutare i giovani a volgere il loro sguardo verso il futuro con la consapevolezza che la “conoscenza” del contesto in cui si cresce diventa presupposto indispensabile per scoprire attitudini e talenti che, a volte, si ignora di possedere.

Siamo consapevoli che il nostro è un progetto ambizioso ma siamo anche certi che molti nostri concittadini accetteranno il nostro invito a collaborare con la nostra associazione con il solo intento di aiutare i nostri giovani a crescere in un contesto socio-culturale sano e di cui essere orgogliosi.