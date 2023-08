A Cerignola venerdì 1° e sabato 2 settembre “Padel sotto le stelle” in Piazza Duomo

Un grande evento sportivo è alle porte della nostra città, piazza Duomo è pronta per accogliere i più grandi campioni di Padel a livello internazionale. Venerdì 1° e sabato 2 settembre si svolgerà l’attesissimo “Padel sotto le stelle”, con serate interamente dedicate allo sport, alla sana competizione e all’esperienza atletica. I principali circoli di Cerignola (Padel SportHouse, Sport Village, City Padel, JustPadel Club e Sport Center), dedicheranno due intere giornate all’illustrazione di questa disciplina, insegnando sia ai più piccoli che ai più grandi le dinamiche di gioco. Attraverso un minitorneo, ogni circolo schiererà in campo una coppia di giocatori e i presenti avranno la possibilità di assistere direttamente alle partite. Sarà questa un’occasione per conoscere a pieno il Padel, uno sport ad oggi molto diffuso in tutto il mondo e tanto gettonato anche dalle nostre parti.

Vista la grande partecipazione e la rapida diffusione, il comune di Cerignola ha accolto con piacere l’invito ad ospitare questo evento promosso da “In Corda Lab”, di Pasquale Pannoli. A rendere prestigiosa la manifestazione sarà soprattutto la presenza dei campioni nazionali e internazionali di Padel: Alessia La Monaca, Lucas Damian Centurion, Antonella Cavicchi, Edoardo Sardella, Lara Meccico, Federico Dip Nazar, Sara D’Ambrogio e Cristian Calneggia. Oltre a sfidarsi sul campo, conosceranno e si metteranno a disposizione di appassionati e curiosi. Variegato il programma di entrambe le serate: saranno presenti stand di abbigliamento sportivo, musica dal vivo e dj set, lezioni gratuite per tutte le fasce d’età ed esibizioni. Per conoscere nel dettaglio il programma, consultare la seguente locandina.