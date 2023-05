A Foggia per completare l’opera, l’Audace Cerignola vede i quarti dei playoff

Quarto derby di Capitanata stagionale, indubbiamente il più importante, perché consegnerà il pass per i quarti di finale playoff di serie C. Domani sera il secondo confronto in quattro giorni fra Foggia ed Audace Cerignola, si parte dal 4-1 dell’andata per i ragazzi di Michele Pazienza. Gli ofantini possono permettersi il lusso di poter perdere con due reti di scarto per accedere al turno successivo, ma come più volte è stato chiarito da staff e società, si scenderà in campo senza l’intenzione di speculare o difendere ermeticamente il comunque ampio vantaggio acquisito. I gialloblu non rinnegheranno la propria indole, giocheranno per vincere o in ogni caso non restando con le mani in mano, puntando su quelle abituali caratteristiche che ne stanno determinando la fortuna da almeno due annate. Non si può prescindere da corsa, agonismo, feroce determinazione chiaramente recuperando in maniera ottimale energie fisiche e mentali. Soprattutto, conterà la testa, fattore sul quale Pazienza avrà insistito a lungo: non farsi impressionare da un ambiente che spingerà la squadra di casa e tenere botta sugli assalti avversari, specie in avvio di gara. Compattezza e unione di gruppo dovranno fare il resto, per portare a casa un nuovo tassello prezioso di un torneo da ricordare.

Non ci sarà lo squalificato Capomaggio, una assenza non da poco per la prestanza fisica e la qualità fisica dell’argentino: se al 100%, Allegrini dovrebbe prenderne il posto in difesa, altrimenti potrebbe esser spostato Russo quale braccetto di destra. In tal modo, D’Ausilio agirebbe da esterno alto a sinistra. L’allenatore del Cerignola comunque valuterà gli interpreti che possono dare maggiori garanzie, specie in ragione degli impegni ravvicinati e del gioco delle diffide, di cui ormai tenere conto. In avanti, o conferma per il tandem Achik-D’Andrea oppure uno dei due potrà fare spazio a Malcore.

Il pesante rovescio del “Monterisi” ha causato la contestazione accesa dei sostenitori foggiani, con il pullman di ritorno dalla trasferta bersagliato dal lancio di oggetti e fumogeni. Per preservare la tranquillità del gruppo di Rossi, si è deciso di andare in ritiro a Bisceglie e tornare in città a poche ore dal match. I rossoneri sono chiamati ad una impresa, potendo comunque contare sulla spinta del proprio pubblico che potrebbe affollare le tribune dello “Zaccheria”. Tuttavia la missione dovrà essere compiuta con una situazione abbastanza incerottata riguardo alle indisponibilità: squalificato il portiere Thiam, ancora out Vacca e Garattoni, così come Odjer e Ogunseye, usciti per infortunio nella sfida di giovedì scorso. In porta dovrebbe esserci Dalmasso, Petermann in mediana mentre in attacco Beretta forse abbinato con Peralta. Ci si attende un Foggia d’assedio alla ricerca del ribaltone, indubbiamente almeno a livello di prestazione si vuole riscattare la più che opaca prova in trasferta.

Calcio d’inizio alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Giordano, della sezione di Novara. Com’è noto, non ci saranno i tifosi cerignolani per il divieto imposto dalla Prefettura.