A Villaricca prima sconfitta in campionato per la Flv Cerignola

Prima sconfitta stagionale per la Flv Cerignola, battuta ieri 3-0 dall’Ancis Villaricca nella seconda giornata del girone I di serie B2 (25-8; 25-20; 25-11 i parziali). Coach Tauro ha schierato il 6+1 composto da: Distaso in regia e Viscito sulla diagonale; Chiesa e Trabucco laterali; Piarulli e Silvestre centrali, più Sollecito libero. Avvio di gara totalmente negativo per le ofantine, che vedono le avversarie fuggire presto sul 15-5 compromettendo l’esito del set inaugurale. Al rientro in campo la Fenice Libera Virtus cerca una reazione e per lunghi tratti resta a contatto con le campane, brave però ad allungare nel segmento conclusivo e a portarsi sul doppio vantaggio. Le rossogialloblù non riescono a scuotersi, così la terza frazione ricalca quasi il copione della prima e le partenopee hanno vita facile nel conseguire la seconda vittoria nel torneo. Dopo il brillante esordio con l’Accademia Benevento, un passo indietro per le cerignolane, incapaci di esprimersi ai livelli del debutto: si dovrà archiviare in fretta questa battuta d’arresto per presentarsi al meglio e con propositi di riscatto nel prossimo impegno casalingo, previsto per domenica 22 ottobre e con avversario Pozzuoli.