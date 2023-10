Abbandono di rifiuti h24: nonostante le sanzioni non si argina il fenomeno

Continua a preoccupare la questione degli abbandoni di rifiuti, soprattutto quando ciò avviene nel centro città. E’ il caso della piazza di Sant’Antonio, dove quotidianamente si abbandonano rifiuti di ogni genere: questa mattina anche un frigorifero.

Un fenomeno che non si riesce a frenare, nonostante il lavoro della Polizia Locale, che, con le poche risorse umane al suo attivo, sanziona i trasgressori. Proprio nella piazza in questione, nel pomeriggio di mercoledì 4 ottobre, la Polizia Locale (in borghese) ha sanzionato due cittadini – cerignolani doc – mentre erano intenti ad abbandonare rifiuti. Mentre il primo ha ammesso l’infrazione e chiesto scusa, ed ha comunque ricevuto una sanzione, il secondo ha letteralmente aggredito gli agenti di polizia (secondo quanto riferito dai Vigili). Si è, dunque, proceduto alla denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale, oltre ad infliggere una sanzione. Nella stessa giornata anche un’attività commerciale (distributore di bevande) è stata sanzionata per le medesime ragioni (abbandono di rifiuti).