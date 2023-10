Accessori elettronici di tendenza per il tuo rientro in ufficio

Le vacanze sono finite e adesso tutto è incentrato su come affrontare le lunghe e impegnative giornate al lavoro. Ma possiamo gestirle con entusiasmo e proattività, magari dotando la nostra scrivania di tutto l’occorrente, strizzando l’occhio alle ultime tendenze. La bella notizia è che non è necessario svuotare il portafogli, anzi; sapendo come usare un codice promozionale Aliexpress riusciremo a coniugare il risparmio con il gusto di fare uno shopping perfetto per il back to work. A volte basta un piccolo cambiamento per sortire effetti strabilianti, ecco che dunque con alcuni accessori furbi si potrà aggiungere un tocco di stile ideale per vivere al meglio il “tran tran” quotidiano in ufficio.

Quali sono gli accessori elettronici must have per un ritorno al lavoro colmo di energia e proattività

Le belle giornate di sole sembrano ormai un lontano ricordo; in autunno le temperature al mattino sono davvero “impietose” e possono consumare le energie indispensabili per vivere la giornata di lavoro. Ecco che allora uno scaldatazze elettrico potrà risollevare l’umore. Ne esistono di diversi modelli adatti a tutti i budget e a tutti i gusti. Il meccanismo è ovviamente semplice, e lo scaldatazze manterrà a lungo la temperatura di una corroborante tazza di caffè o di tè. Tra gli accessori hi-tech che non possono mancare sulla scrivania, e sempre inerenti la protezione dal freddo, menzioniamo lo scaldamani-powerbank. Lavorare sulla tastiera con le mani gelate non è propriamente il massimo, e dunque perché non ottimizzare le performance di un piccolo dispositivo? Mentre il cellulare è in carica potremo anche godere di un bel calduccio e far tornare le mani completamente operative. Al contrario delle nostre estremità, i laptop temono il surriscaldamento e dunque per far fronte a lunghe sessioni di lavoro dobbiamo dare ai nostri dispositivi un po’ “di respiro”. Indispensabili in questo senso sono le piattaforme di raffreddamento, che oltre a proteggere i portatili fungono anche da pannello ergonomico, e i polsi a fine giornata ringrazieranno.

Per i “nostalgici” che amano ancora scrivere a penna i propri appunti e appuntamenti, sicuramente la smartpen è ciò di cui hanno bisogno. Grazie alla tecnologia di questi strumenti – belli anche da vedere – si potrà scrivere tutto ciò che si desidera, e al tempo stesso tutte le parole saranno trasferite digitalmente sul pc o tablet. Una scrivania in ordine significa anche un lavoro ordinato e puntuale. Tra gli immancabili acquisti per affrontare il rientro al lavoro, dunque, c’è anche il cubo anti-cavi, dotato di porte USB e disponibile in varie forme e dimensioni. In questo modo nessun filo, cavo o spina sarà più d’intralcio allo svolgimento del lavoro. Anche l’assistente vocale che siamo abituati ad usare in casa è uno degli accessori perfetti per organizzare la giornata in ufficio. Possiamo sfruttare questa tecnologia per ricordarci degli appuntamenti importanti, memorizzare note, e perché no? ogni tanto concedersi qualche minuto di relax ascoltando la playlist preferita. Se in ufficio il lavoro quotidiano è composto anche da ampie file di documenti, allora sarà molto utile un mousescanner. Il dispositivo consente di scannerizzare velocemente qualsiasi testo selezionato e di convertirlo nel formato che serve. E sempre per quanto riguarda i documenti, che nonostante la tecnologia possiamo doverne usare di cartacei, un altro accessorio furbo e indispensabile è la lente di ingrandimento per laptop. Consente, una volta collegato alla fotocamera del computer, di ingrandire le lettere minuscole o di focalizzare meglio quelle sbiadite, magari perché il documento è stato fotocopiato molte volte. Con un po’ di organizzazione, ma soprattutto tanto stile, potremo così goderci appieno anche le sessioni di lavoro più stressanti.