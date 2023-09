Achik saluta il Cerignola e va al Bari, ingaggiato Krapikas per la porta

Ismail Achik lascia l’Audace Cerignola e si trasferisce al Bari: intesa raggiunta fra le due società per il trasferimento a titolo definitivo del fantasista in biancorosso. Accolta la richiesta del classe 2000 di tentare l’avventura in cadetteria: il marocchino saluta dopo tre stagioni e 111 presenze totali nelle varie competizioni in gialloblu, condite da 23 reti e 27 assist. Grande protagonista della promozione in serie C e dell’ottima prima annata fra i professionisti dell’Audace, ‘Isma’ può ripercorrere le orme di Mehdi Dorval, ceduto dagli ofantini ai ‘galletti’ ed ora protagonista in cadetteria. Non ancora rese note al momento le cifre dell’affare (cessione con solo corrispettivo economico) né la durata del contratto che legherà Achik alla formazione del capoluogo pugliese. Il ds Di Toro adesso si metterà all’opera per trovare un sostituto, nelle ultime ore mancanti prima della chiusura delle trattative, fissata alle 20.

Partito Saracco in prestito in direzione Lecco, l’Audace ha intanto ufficializzato l’ingaggio del portiere Titas Krapikas, lituano classe 1999, svincolato dopo l’ultima esperienza con la maglia della Ternana. Per lui contratto di un anno, con opzione per il secondo: cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, ha indossato anche la casacca dello Spezia. Dotato di imponente statura (194 cm), ha al suo attivo presenze fra Primavera, coppa Italia e serie B, più un gettone con la sua nazionale maggiore.