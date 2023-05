Addio a Matteo Faccenda, il mister che è stato un “Maestro” di calcio a Cerignola

È scomparso la scorsa notte, a 78 anni, Matteo Faccenda, indimenticato allenatore di storiche squadre di calcio di Cerignola e soprattutto punto di riferimento di una generazione. Il “Maestro”, com’era affettuosamente definito da chi lo frequentava, ha lasciato impresso il segno nell’animo e nei cuori di tanti ragazzini, oggi adulti, per il suo approccio e i metodi di insegnamento passionali e genuini, nel cui ricordo c’è quel dolce retrogusto di un calcio che oggi non c’è più. La Favalli e il San Matteo sono le società per le quali ha lavorato, educando e formando decine e decine di giovanissimi, a Cerignola. Proprio alla Favalli con mister Faccenda ha mosso i suoi primi passi Rosario Mastroserio, in quello che sarebbe stato il trampolino di lancio verso la conquista di successi in gialloblu. E Mastroserio è solo uno dei tanti a ricordarne i metodi e l’umanità attraverso i social. A tributare affetto al “Maestro”, raccontando curiosi e divertenti aneddoti, storie di campo e di spogliatoio, sono anche coloro che non hanno fatto del pallone il loro mestiere, a testimonianza di come, prima dell’allenatore, a trasmettere qualcosa di importante sia stato l’uomo.

Faccenda è stato anche lo storico mister del Trinitapoli del patron Leonardo Orfeo, fucina di talenti fra gli anni ’80 e i ’90. Fra questi, sotto la sua ala, c’è stato chi ce l’ha fatta davvero: il cerignolano Nicola Amoruso. «I miei primi calci, il mio primo mister e un amore unico per il calcio. Ci mancherai, Mister Faccenda, tanti bei momenti vissuti assieme. Riposa in pace», è il commosso ricordo che l’ex attaccante, tra le altre, di Juventus e Napoli ha affidato alla sua pagina Facebook. Con Matteo Faccenda va via un allenatore stimato, una figura che ha educato molti ragazzi alla correttezza e al rispetto e si chiude un’altra pagina di quella Cerignola bella e sana di un tempo.