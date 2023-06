Addurè, l’extravergine di Mandwinery che incanta Montecarlo e Dubai

Premi e riconoscimenti non solo per il vino: tocca anche all’extravergine Addurè, firmato Mandwinery. Si tratta di un prodotto unico nel suo genere, elegante nel suo pack e singolare nel gusto deciso della coratina. L’azienda, nata e nota nel settore vinicolo, si presenta nel migliore dei modi nel mondo dell’olio extravergine.

Il 10 giugno scorso Addurè è stato premiato a Monte Carlo risultando Primo Classificato “Best Packaging” e finalista tra i migliori oli provenienti da tutto il mondo. Il concorso Masters Of Olive Oil International Contest (MOOIC) 2023 è un palcoscenico mondiale che vede a confronto i migliori produttori di olio extravergine. La giuria internazionale è composta da un team di 16 esperti, tra i quali 14 Panel Leader certificati ed esperti, provenienti da 7 paesi differenti. La premiazione è stata preceduta da un convegno riguardante il neuromarketing e le tecniche di produzione degli oli di qualità, con esperti del settore. Il light lunch è stata l’occasione giusta di confronto e conoscenza per i produttori arrivati nel principato. A poche ore di distanza la dichiarazione di ULTRA PREMIUM EVOO, dunque, il riconoscimento come uno dei migliori oli al mondo nell’edizione 2023 del Dubai Olive Oil Competition (DUBAIOOC).

Due premi internazionali che delineano il profilo extra territoriale dell’oro pugliese nato a Cerignola. Addurè (dal termine dialettale cerignolano che identifica il “profumare”) è un olio evo ottenuto dalla molitura a freddo di sole olive della cultivar coratina, di esclusiva produzione dell’azienda cerignolana.

«Sono particolarmente legata a questo progetto – ha detto Michela Manduano, Amministratore della Mandwinery –. Dietro c’è grande impegno e cura dei dettagli, sia per la produzione di un extravergine autentico che per la scelta del packaging. E’ la nostra prima esperienza in assoluto nel mondo dell’olio, tra l’altro in un’annata non semplice dal punto di vista produttivo. Abbiamo puntato su una oculata gestione dei nostri poderi, ottenendo un’eccellente materia prima. Da qui il prodotto finale, un olio evo 100% coratina, dall’incredibile equilibrio e dal bouquet vegetale ampio. Ritengo che sia un prodotto completo, perché capace di coniugare palato e gusto estetico. Ricevere a Monte Carlo i complimenti dell’organizzatore del concorso, Aldo Mazzini, mi ha emozionata, poiché ha visto nella Mandwinery un grande potenziale e ci ha incoraggiato a fare sempre meglio».

