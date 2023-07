Admo Puglia alla ricerca del tipo giusto, anche a Cerignola

Continuano, in un mese di luglio dal programma particolarmente intenso, le attività di ricerca al tipo giusto e di sensibilizzazione per l’iscrizione al Registro dei Donatori di Midollo Osseo di Admo Puglia. Dopo la consegna dell’ambulatorio mobile e le recenti acquisizioni dei kit salivari e dei kit per l’analisi dei tamponi che serviranno ai volontari per incrementare sul territorio l’attività finalizzata a individuare nuovi donatori di midollo osseo e cellule staminali e dopo gli appuntamenti di Molfetta, Maglie e Rocchetta Sant’Antonio, continua il tour su tutto il territorio regionale.

Venerdì 28 luglio 2023, infatti, a Cerignola (Fg), in piazza Mercadante, dalle ore 18, si chiude un intenso periodo per un appuntamento promosso da Admo Puglia con il patrocinio della locale amministrazione comunale nelle persone del referente organizzativo Leonardo Bonavita ed il consigliere Michele Romano. Sarà possibile prenotare l’accesso all’Ambulatorio Mobile Admo e il prelievo attraverso l’utilizzo dei kit salivari al numero 3471274712 (Leonardo). All’incontro sarà presente anche il dott. Giuseppe Cappucci della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. “Stiamo attraversando la Puglia con una serie di eventi – ha commentato il presidente di Admo Puglia, Maria Stea – In un periodo non facile per le condizioni climatiche e il gran caldo, stiamo mettendo in campo una forza significativa e il massimo dell’impegno, anche e soprattutto grazie al supporto dei partners e delle amministrazioni locali che ci stanno ospitando. Incentivare le iscrizioni al Registro dei Donatori di Midollo Osseo significa dare maggiore speranza di vita a chi soffre di determinate patologie. Grazie ai kit salivari, iscriversi da oggi è più facile e più veloce”.