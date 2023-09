Venerdì 22 settembre alle 18.30, l’on. Giandonato La Salandra incontrerà i produttori cerignolani presso la sede di Confagricoltura, in Via San Rocco 22. Il parlamentare di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, ascolterà gli agricoltori e riferirà sugli ultimi interventi del Governo Meloni, in particolare per contrastare gli effetti della peronospora.