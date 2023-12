Al Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone” arriva un Natale “formato famiglia”

In occasione delle festività natalizie la Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto”, con il sostegno del Comune di Cerignola, apre il Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone” alla comunità con un’attenzione particolare ai più piccoli e alle più piccole. Presso il bene confiscato alla mafia situato in contrada Toro a Cerignola (SS16 uscita Sala Ricevimenti “Villa Demetra”) sarà infatti realizzato il Progetto “Un Pacco formato famiglia!”. Sabato 23 e giovedì 28 dicembre dalle ore 10 alle 12 saranno organizzati due laboratori per bambine e bambini in collaborazione con Matilda Editrice, casa editrice di Foggia: il 23 Dicembre verrà allestita una lettura musicata, tratta dall’albo “Mamma Natale” e curata da Elena De Bellis, a cui seguirà un laboratorio creativo per realizzare le letterine a Mamma Natale; il 28 Dicembre sarà la volta del racconto tratto dall’albo “Il violoncello di Amir”, con lettura musicata e animata e laboratorio interculturale. Entrambi i momenti saranno conclusi con una golosa merenda a base di prodotti realizzati dalla Cooperativa. Per i più grandi saranno organizzati tour del Laboratorio e degustazione di prodotti, che i genitori potranno godersi in piena tranquillità.

Le attività della durata di circa due ore saranno totalmente gratuite. A tutte e tutti sarà donato un Pacco dei Banditi “formato famiglia”, strenna natalizia della Cooperativa, contenente alcuni prodotti alimentari realizzati attraverso il reinserimento lavorativo di persone provenienti da percorsi di fragilità ed un albo illustrato di Matilda Editrice. “Ci piace l’idea di poter trascorrere del tempo insieme alla nostra comunità nel periodo di festa, divertendosi ma, allo stesso tempo, approfondendo temi di grande rilevanza sociale e grande attualità, quali il contrasto alle mafie e la lotta agli stereotipi di genere. Siamo molto felici di poter saldare la collaborazione con una bella realtà foggiana quale è Matilda Editrice, sperimentando un approccio ludico e creativo”, afferma Sasy Spinelli di “Pietra di scarto”.

“Siamo contenti soprattutto di creare occasioni di condivisione tra genitori e bambini e bambine, sempre complicate nella routine quotidiana. Il nostro obiettivo è quello di trasformare i beni confiscati in centri di aggregazione inclusiva: una sorta di open-day che renda fruibile e disponibile questo spazio, ricordando alla collettività la sua natura pubblica e, soprattutto, il suo obiettivo di essere al servizio della comunità. Le giornate prevederanno accesso libero a chiunque avrà voglia di conoscere, approfondire e, allo stesso tempo, coltivare socialità autentica e tessere relazioni”. Per info e prenotazioni: 3299617141 (Gemma).