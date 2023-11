Al pala “Dileo” va in scena il derby fra Pallavolo Cerignola ed Flv

Il sesto turno del girone I della serie B2 di volley propone fra i suoi piatti forti il derby fra Mandwinery Pallavolo Cerignola ed Flv, in programma domani pomeriggio con prima battuta alle ore 18. Entrambe le formazioni arrivano alla sfida sulla scorta di sconfitte, una delle due potrà festeggiare il ritorno al successo, con il mantenimento o il sorpasso nelle posizioni di classifica. A partire davanti sarà la squadra allenata da Sgarbi, a quota 10 e comunque andata a punto nella trasferta di Monopoli: il ko al tie break con la Fenix è stato amaro perché le fucsia erano riuscite a ribaltare l’iniziale svantaggio, subendo poi a loro volta la rimonta delle adriatiche. Pur con alti e bassi però, si è riusciti a portar via qualcosa da un campo comunque ostico, isolando Gervasi e compagne in quarta piazza. Sul parquet dello storico impianto ofantino la Pallavolo Cerignola raramente ha steccato, quindi uno dei potenziali fattori potrà essere la maggioranza dei tifosi presenti, sempre calorosi nell’accompagnare le proprie beniamine. Nella scorsa stagione le due stracittadine hanno avuto poca storia, sulla carta ora si prospetta una contesa più equilibrata, entrambi i team hanno al loro interno giocatrici di valore e tecnica assoluti per la categoria.

La Flv dal canto suo, medita riscatto non solo per quanto poco sopra citato, ma soprattutto per archiviare il netto scivolone interno di domenica scorsa. La Faam Matese ha portato via l’intera posta in palio dal pala “Tatarella” con merito, agevolata in parte da una serata negativa delle rossogialloblu specialmente nei primi due set. Non è bastato l’orgoglio della terza frazione per rimettere in gioco le sorti del match, alcune decisioni arbitrali discutibili hanno fatto il resto. Sono 9 i punti totalizzati dal sestetto di Tauro, il bilancio è identico a quello delle rivali (tre vittorie e due sconfitte), ma fa differenza appunto la lunghezza arpionata dalla Mandwinery nella precedente giornata. Altomonte, Martinelli e Simeone da una parte; Viscito, Chiesa e Piarulli fra le annunciate protagoniste ma non sarà da sottovalutare anche la prova delle difese, guidate rispettivamente da Adorni e Sollecito. Gli ingredienti per una gara appassionante e spettacolare ci sono tutti, indubbiamente si ripeterà la festa di sport fra le due rappresentanti del volley cerignolano sul palcoscenico nazionale.