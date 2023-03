Al pala “Tatarella” va in scena il derby di ritorno fra Biogustiamo Flv e Brio Lingerie Pallavolo Cerignola

La ventesima giornata del girone L di serie B2 regala agli appassionati di volley la stracittadina fra Biogustiamo Flv e Brio Lingerie Pallavolo Cerignola: il match andrà in scena domani, alle ore 18, nella cornice del pala “Tatarella”. Favorita d’obbligo è la formazione allenata da Michele Valentino, autrice di un torneo indubbiamente prestigioso e di assoluto livello con l’etichetta di matricola. Le fucsia infatti sono piazzate al terzo posto con 38 punti, piazza che potrebbe regalare al termine della regular season la partecipazione ai playoff. Altomonte e compagne hanno sfruttato appieno il doppio impegno interno, liquidando prima Castellaneta e poi Pescara, malgrado alcune assenze, specie nel reparto delle centrali. La Brio Lingerie vorrà continuare la propria marcia e ripetere il risultato dell’andata, quando al pala “Dileo” si impose per 3-0.

Tutt’altra situazione in casa Bio Gustiamo Flv, sempre impelagata nella zona rossa in condominio con Trani: la sconfitta di sabato scorso a Bisceglie con lo Sportilia ha lasciato in bocca il sapore amaro di un’altra occasione persa per poter fare punti, soprattutto pensando ai primi due set assai equilibrati, ma nei quali è mancato il guizzo per poter far svoltare la partita. Il sestetto di Tauro, man mano che si procede nello svolgimento del torneo, ha sempre meno opportunità per muovere la classifica e, a differenza della principale antagonista, dovrà più avanti osservare il turno di riposo. Il team rossogialloblu deve fare forza sulle motivazioni in più che solo i derby sanno regalare, cercando di non commettere errori in eccedenza, provando a restare al passo di una avversaria difficile e dalle importanti risorse, come testimonia il suo ruolino di marcia. Comunque andrà, si prevede uno spettacolo a tutto tondo, con il palazzetto pieno di tifosi e di appassionati: pur se con obiettivi diametralmente opposti, ciascun sestetto metterà in campo il meglio per prevalere.