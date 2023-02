Al via i corsi serali per adulti all’IISS Pavoncelli di Cerignola

Parte la scuola per adulti. Aperte le iscrizioni per l’a.s 2023/24 per i percorsi di II livello (ex serale) dell’IISS Pavoncelli. I corsi serali si rivolgono ai cosiddetti Neet (Not in Education Employment or Training), giovani adulti tra i 20 e 34 anni di età che non studiano e non lavorano, pari nel nostro territorio al 29,9%, e sono coerenti con le vocazioni produttive del nostro territorio e del turismo locale. La filiera formativa offerta dai corsi serali riguarda gli indirizzi “Agraria con specializzazione in Viticoltura ed Enologia” e “Enogastronomia e ospitalità alberghiera. Filiera calibrata in stretto raccordo con il mondo del lavoro per aumento dell’occupabilita’ nei settori dell’agroalimentare, dell’enologia e dell’enogastronomia, che rappresentano il nostro Made in Italy.

«Agricoltura e food & beverage diventano quindi – dice Pio Mirra dirigente scolastico del Pavoncelli -, opportunità lavorative oltre a incentivare il contatto diretto con le tradizioni e la cultura del territorio di cui si assaporano le prelibatezze. Per i giovani interessati a questi settori si profilano interessanti opportunità, infatti i dati di marketing confermano che il settore è in espansione con costante aumento di offerta di lavoro per i giovani diplomati.